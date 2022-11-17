Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde, Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybeden madenciler anısına fidan dikildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde, Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybeden madenciler anısına fidan dikildi.

14 Ekim tarihinde Türkiye’yi yasa boğan Bartın Amasra’daki maden faciasında hayatını kaybeden madenciler Çarşamba’da anıldı. Milli Ağaçlandırma Günü geride kalmışken Kredi Yurtlar Kurumu Çarşamba Yurt Müdürlüğünce organize edilen fidan dikme etkinliğinde Yeşilırmak Millet Bahçesi’ne, hayatını kaybeden madencileri anmak adına fidan dikildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bartın Amasra’daki maden ocağında yaşanan elim kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. 42 madencimizin acısı yüreğimizde. Yerin binlerce metre altında, alın teriyle evine ekmek götürmek için gece gündüz demeden çalışan madenci kardeşlerimizin adı burada, Çarşamba’mızda yaşayacak. İlçe protokolümüz ve Çarşambamızda öğrenim gören üniversite öğrencilerimizle bu anlamlı etkinlikte bir araya geldik. Milli Ağaçlandırma Günü’nü geride bırakmışken maden patlamasında hayatını kaybeden madencilerimizin anısına fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Fidanlarımız büyüyüp gölgesinde serinlediğimiz ağaçlar olacak. Öğrencilerimizle birlikte hem ağaçlandırmanın önemini hatırlayıp hem de yitirdiğimiz madencilerimizi anmış olduk. Rabb’im yaşamını yitiren madenci kardeşlerimizin ailelerine sabır versin. Allah rahmet eylesin” dedi.

Düzenlenen fidan dikme etkinliğine; Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Berber, Kredi Yurtlar Kurumu Çarşamba Yurt Müdürü Oktay Gelmez ve Çarşamba’da öğrenim gören, yurtta kalan üniversite öğrencileri katıldı.