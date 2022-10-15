Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerden Yasin Çelik’in (22) sosyal medyada yaptığı paylaşımlar görenleri duygulandırdı. Çelik’in “Seviyoruz işimizi Allah sağ salim çalışmak nasip etsin kazasız belasız” gibi paylaşımlarının yanında "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı dikkat çekti.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Yasin Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı yürekleri dağladı.

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