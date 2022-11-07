Manisa’nın Soma ilçesinde maden sahası içerisinde kalan ve kamulaştırması yapılan Deniş Mahallesi sakinleri için 54 konutluk yeni köyün temelleri atıldı. 2023 yılı sonunda konutların tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde maden sahası içerisinde kalan ve kamulaştırması yapılan Deniş Mahallesi sakinleri için 54 konutluk yeni köyün temelleri atıldı. 2023 yılı sonunda konutların tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Törende konuşan Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, "2017 yılından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda buraya geldik. 2023 yılı sonuna kadar konutların bitirilip teslimi hedefleniyor. Yüklenici firma sözleşme itibarıyla hemen başladı. İnşallah planlanan tarihten önce bitirilip teslim ederiz" dedi.

"Eski köylerini aratmayacak bir yer olacak"

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ise şunları söyledi:

"Soma’mız bir maden şehri. Yer altı ve üstündeki tüm maden kaynaklarımızı en güvenilir ve en hızlı bir biçimde bir an önce çıkarıp ekonomiye kazandırmanın gayretindeyiz. Özellikle dünya genelinde yaşanan enerji krizleri sebebiyle enerjinin en kıymetli zamanlarını yaşıyoruz. Deniş köyümüz Soma’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olmasına rağmen maden sahasının tam ortasında kaldı. Birkaç yıldır köyün taşınması ile ilgili süren çalışmalar vardı. Çalışmalar nihayetine erdi. İnşallah bugün temel atma töreni yapıyoruz. Hemşehrilerimiz eski köylerini aratmayacak modern köylerine gelecek sonbaharda inşallah kavuşmuş olacaklar. Burada bir eksik gördük. Camimiz ve köy konağımız yok. İnşallah Müftülüğümüz ve Soma Belediyemiz el birliğiyle bu projeye bir de cami ekleyelim. Hayırlısı olsun."

"Gelişmeye müsait bir alanda oluşturuldu"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Bugünün şartlarında konut ve yaşam alanları kuşkusuz önceden oluşturulmuş alanlardan çok çok farklı. Çünkü ihtiyaçlar gün geçtikçe değişmiş ve o günün ihtiyacına göre yapılmış yerleşim yerleri bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalabiliyor. Aslında bu yer değişimi belki Deniş Mahallesi’nin bu ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da onlara artı değerler kazandıracaktır. Özellikle konutların yanında sosyal alanlar da yapıldıktan sonra burada belki Soma’ya bağlı yeni bir yerleşim yeri ve yeni bir banliyönün de ilk temellerini atmış olacağız. Çünkü Soma, kömür yatakları açısından ülkemizin en zengin bölgesi. Bu anlamda yeni ocaklar açıldıkça yeni yerleşim yerlerinin de iskanına ihtiyaç olacaktır. Oluşturulan bu alanın gelişmeye müsait bir yerde seçilmiş olması oldukça önemli. Deniş mahalle sakinlerine de teşekkür ediyorum. Bu süreçte yeni yerleşim yeri seçiminde idareye yardımcı oldular. Bu sürecin hızlı ilerlemesini sağladılar" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yeni yerleşim yerinin temelleri yapılan dualar eşliğinde protokol üyeleri ve köylüler tarafından birlikte atıldı. Temel atma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Kaymakamı Fatih Akaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Sabır Tuna ve Abdullah Ekşi, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal ve Deniş Mahallesi sakinleri katıldı.