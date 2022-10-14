Bartın’ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bartın’ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan yaptığı açıklamada, -300 kotunda 44 kişinin, -350 kotunda da 5 kişinin bulunduğunu, 8 kişinin ise kendi imkanlarıyla kurtarıldığını açıkladı. Madenden yaralı olarak kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılırken, ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye hareket etti.