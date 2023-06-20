Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde iş kazasında yaralanan Hüseyin Eroğlu isimli maden işçisinin iç organlarının zarar görmesi nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

Olay, dün Türkiye Taş Kömürü (TTK) İşletmelerine ait Üzülmez müessesesinde meydana geldi. Hüseyin Eroğlu isimli işçinin üzerine kömür üretimi sırasında ’arından posta’ olarak tabir edilen taş ve kömür geldi. Ağır yaralanan talihsiz işçiyi gören arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ocaktan çıkartılan Eroğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Eroğlu’nun vücudunun çeşitli noktalarında kırıklar olduğu, iç organlarının zarar gördüğü ve entübe edildiği öğrenildi. Eroğlu tedavisinin devam ettiği öğrenildi.