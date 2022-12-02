Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde İnağzı Mahallesi’nde özel bir maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında meydana gelen iş kazasında kömür üretimi sırasında kömür yığınlarının arasında kalan Yaşar C. isimli işçi yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan Yaşar C., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

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