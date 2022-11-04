Bartın’daki maden kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden maden işçisi Taner Şen’in naaşı, hastanede yapılan incelemelerin ardından memleketi Bartın’a uğurlandı.

Bartın’daki maden kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden maden işçisi Taner Şen’in naaşı, hastanede yapılan incelemelerin ardından memleketi Bartın’a uğurlandı.

Bartın’da meydana gelen maden patlamasında yaralanan 6 işçi, ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilmişti. İşçilerden birinin tedavisi başarılı şekilde tamamlanarak taburcu edilirken, yoğun bakımda tedavisi devam eden işçilerden Taner Şen’den acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeden Şen’in cenazesi hastanede yapılan incelemelerin ardından memleketi Bartın’a gönderildi.

Öte yandan Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gelerek maden işçisinin yakınlarına başsağlığı diledi.