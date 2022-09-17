Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Taşçılı Köyünde yaşayan maden işçisi Şaban Beklen’den iki günden beri haber alınamıyor.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Taşçılı Köyünde yaşayan maden işçisi Şaban Beklen’den iki günden beri haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Taşçılı köyünden olan iki gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Şaban Beklen için yakınları jandarmaya giderek kayıp bilgisini verdi. Ayrıca sosyal medya üzerinden de fotoğrafını paylaşan yakınları Şaban Beklen’in telefonlarına ulaşılamadığını belirterek vatandaşlardan yardım istedi. Jandarma ve emniyetin arama çalışmaları devam ederken yakınlarının endişeli bekleyişinin devam ettiği öğrenildi.