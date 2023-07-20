Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi’nde çalışan ve rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi Murat Ayyıldız (39), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gelik İşletmesine bağlı maden ocağında sıfır katta çalışan maden işçisi Murat Ayyıldız, bir süredir lösemi nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Ayyıldız, dün hastalığa daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti. Ayyıldız için merkeze bağlı Saraycık Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, TTK Gelik İşletme Müdürü Murat Karagül, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Şube Sekreteri Murat Sarı, Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak ve temsilciler ile çok sayıda maden işçisi katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ayyıldız, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

GMİS Genel Merkez Yönetimi, Ayyıldız’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve madenci camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.