Zonguldak’ta maden işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta maden işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Rat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda mesaiden çıkan işçileri taşıyan 67 ZU 066 plakalı işçi servis ile karşı yönden gelen 67 ACN 457 plakalı tır çarpıştı. Kazada 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan işçileri ziyaret eden Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, “İşçi çıkışı Karadon işçi servisi, bir araçla çarpışmış. Anladığımız kadarıyla tır kaymış. Tırın dorsesi çarpmış. 4 arkadaşımız burada ayakta tedavi görüyor. Dişinde ve dizinden yaralanan arkadaşlar Tıp fakültesinde tedavi görüyor. Onlarında durumu iyi. Şimdi onlara bakmaya gideceğiz. Çok şükür hepsi iyi. Takip ediyoruz”dedi.