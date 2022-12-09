Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu ve Amasra Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçileri, dün gerçekleşen promosyon ihalesinde bankaların verdiği tekliflere tepki gösterdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu ve Amasra Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçileri, dün gerçekleşen promosyon ihalesinde bankaların verdiği tekliflere tepki gösterdi.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçileri, 9 Aralık 2022 tarihinde sabah vardiyası öncesi ocak önünde toplantı. Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şubesi Başkanı Dursun Başbakacı ve Kozlu Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyesi Yener Aslanboğa işçilere konuşma yaptı. Maden işçileri öncelikle Bartın’daki faciada şehit olan 42 madenci arkadaşları ve tüm maden şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ardından konuşan Yener Aslanboğa, promosyon ihalesinde bankaların 35 bin TL altında teklif vermesini kabul etmediklerini ifade etti. Maden işçilerinin yer altında büyük emeklerle çalıştığını ifade eden Aslanboğa, “Bizler madenciyiz. Yerin altında doğayla mücadele ediyoruz. Emeklilere 10 bin TL promosyon veren bankaların bizlere 15 bin TL gibi bir promosyon teklif etmesini kınıyoruz. Madencinin hak ettiği bir ücrette anlaşılmasını istiyoruz.” dedi. Maden işçileri daha sonra baretlerini yere vurarak ıslıklarla bankaları protesto etti.

GMİS Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar da, sabah vardiyası öncesi TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde promosyon ihalesi konusunda işçilere bilgilendirmede bulundu. Çınar, maden işçisinin hak ettiği bir promosyon ücretinde anlaşılmasını beklediklerini söyledi.