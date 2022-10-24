Zonguldak’ın Devrek ilçesinde esnaflık yapan 46 yaşındaki Erkan Özdemir, yaşanan maden faciasından etkilenerek çiğköfteden madenci silüeti yaptı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde esnaflık yapan 46 yaşındaki Erkan Özdemir, yaşanan maden faciasından etkilenerek çiğköfteden madenci silüeti yaptı.

Devrek’te esnaflık yapan 46 yaşındaki Erkan Özdemir’in çiğ köfteden yaptığı madenci silüeti ilgi görüyor. Çiğ köfte dükkanı işleten Özdemir, maden faciasından etkilenerek madencilere destek olmak amacıyla böyle bir çalışma yaptığını anlattı.

Özdemir, "Bende bir madenci çocuğuyum. Geçen hafta Amasra’da yaşanan maden faciasında 41 madencimizi şehit verdik. Hem onları yad etmek hem de anımsatmak adına böyle bir şey gerçekleştirdim. Umuyorum mesajım herkese ulaşmıştır. Hepsine rağmen diliyorum" diye konuştu.