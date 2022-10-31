Bartın’da yaşanan maden faciasında tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

Bartın’da yaşanan maden faciasında tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

14 Ekim günü Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen faciada 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor. Soruşturmada 1. kartiye maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ile 2. kartiye maden mühendisi Levent Aydın hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından 2 kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi. Adliyede ifadesi alınan müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca ile İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu hakkında da tutuklama kararı verildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serbest bırakılanların sayısı 9’ya yükseldi

Adliyeye sevk edilen isimlerden emniyet şefi Ferhan Güneş, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müessese Müdür Yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, 2. Kartiye Şefi Şenol Kaya, hazırlık şefi Selami Yeşilsu, Elektromekanik Şube Müdürü Mehmet Güneş, Elektrik Servis Şefi Onur Öztürk, makine mühendisi Şuayb Orhan ve makine mühendisi Musa Adıyaman ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

11 ismin adliyedeki sorgusu sürüyor

Öte yandan Amasra Adliyesi’ne sevk edilen TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, elektromekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan, maden mühendisi Recep Orhan, sondaj şefi Tayfun Uça, jeoloji mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Maden Mühendisi Hidayet Gökdere ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural’ın sorguları sürüyor.