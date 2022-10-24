Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda elde edilen bulgular Amasra Adliyesi’ne getirildi. Cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturmada TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve TTK İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu da adliyeye geldi. Özdemir ve Sarıalioğlu, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Bartın’da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası sonrası yürütülen soruşturmada müessese müdürü ve daire başkanı, soruşturmanın yürütüldüğü Amasra Adliyesi’ne geldi.

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