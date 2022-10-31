Bartın’da yaşanan maden faciasında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 1. ve 2. kartiye mühendisleri tutuklandı. 6 şüpheli serbest bırakılırken, 16 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Bartın’da yaşanan maden faciasında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 1. ve 2. kartiye mühendisleri tutuklandı. 6 şüpheli serbest bırakılırken, 16 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

14 Ekim günü Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen faciada 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor.

Aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevkler tamamlandı

Amasra Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri tamamlanan 22 şüphelinin adliyeye sevki gerçekleştirildi. Emniyette ifadeleri tamamlanan son iki isim olan İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ve başmühendis Mehmet Tural da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Böylelikle hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 24’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül’ün İstanbul’da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.

Serbest bırakılanların sayısı 6’ya yükseldi

Adliyeye sevk edilen isimlerden emniyet şefi Ferhan Güneş, idari ve mali işlerden sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, 2. kartiye şefi Şenol Kaya, hazırlık şefi Selami Yeşilsu, elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

1. ve 2. kartiye mühendisleri tutuklandı

Amasra Adliyesi’nde sorguları tamamlanan 1. kartiye maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ile 2. kartiye maden mühendisi Levent Aydın hakkında tutuklama kararı verildi. Amasra Adliyesi’nde işlemleri tamamlanan iki mühendis tutuklanarak polis nezaretinde cezaevine gönderildi.

16 ismin adliyedeki sorgusu sürüyor

Öte yandan, "taksirle adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla Amasra Adliyesi’ne sevk edilen TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, elektro mekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan, makine mühendisi Şuayb Orhan, maden mühendisi Recep Orhan, makine mühendisi Musa Adıyaman, sondaj şefi Tayfun Uça, jeoloji mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun, elektrik servis şefi Onur Öztürk, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Maden Mühendisi Hidayet Gökdere ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural’ın sorguları sürüyor.