Zonguldak’ta 3 Mart 1992 tarihindeki maden faciasında hayatını kaybeden maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde yapılan törende Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dualarla anıldı.

16 yıllık maden işçisi Özgür Sepetçi, "263 maden işçimizi anıyoruz, Allah rahmet eylesin. Her sene olduğu gibi dualarımızı yapacağız. Yine işimizin başındayız. Devletimize her zaman katkıda bulunacağız. Ben de 16 yıllık madenciyim. Devlet izin verdiği müddetçe kömür çıkartmaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayındayız. Allah niyetlerimizi kabul etsin. Dualarımız inşallah arşa ulaşır. Açıkçası bizim için dua ile mücadele etmek zor değil. Zoru başarıyoruz, imkansız biraz zaman alıyor. Artık ellerimiz ve vücutlarımız alıştı. Zor gelmiyor" diye konuştu.

Törene; Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, siyasi parti ve sendika temsilcileri, belediye başkanları ve madenciler katıldı.

İşçiler duaların ardından çalışmak için yerin metrelerce altına indi.