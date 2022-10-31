Hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül’ün İstanbul’da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.

Öte yandan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Maden Mühendisi Hidayet Gökdere ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural’ın Amasra Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Adliyeye sevk edilen isimlerden emniyet şefi Ferhan Güneş, idari ve mali işlerden sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, 2. kartiye şefi Şenol Kaya, hazırlık şefi Selami Yeşilsu savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında gözaltındaki 24 kişiden 20’si adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 5 kişi ise serbest bırakıldı.

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