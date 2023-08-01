Erzincan’da maden araştırması yapan jeoloji mühendisi sarp ve engebeli arazide düşerek belini kırdı. Yaralanan madenci jandarma ve AFAD ekiplerince helikopterle kurtarıldı.

Olay, Erzincan Merkez Küçük Çakırman köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre maden araştırması yapan jeoloji mühendisi Ahmet Utku Çayır (30) engebeli ve sarp arazide bir anda düşerek belini kırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesinin üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan madenciye ulaşan AFAD ekipleri İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Kısa sürede Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri yaralı madenciyi kurtararak helikopterle Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralı madencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, belinde kırık olduğu öğrenildi.