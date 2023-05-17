Kastamonu’da bir baba madde müptelası oğlunu tedavi ettirebilmek için şikayetçi oldu. Açılan davanın duruşmasında konuşan baba, "Amacım oğlumu tedavi ettirmekti, özür dilerim”

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da yaşayan H.K., uyuşturucu müptelası olan oğlu B.K.’nin kendisini darp edip 200 bin TL para istediğini iddia ederek şikayetçi odu. Baba H.K.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.K. hakkında ’basit yaralama’ ve ’tehdit’ suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. B.K.’nin tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyetinin söz hakkı verdiği baba, oğlunu tedavi ettirebilmek için şikayetçi olduğunu ifade etti.

“Karşımdakinin babam olduğunu bile hatırlamıyorum”

Madde etkisi altında olduğu sırada babasını tanıyamadığını ifade eden sanık B.K., “Olay günü madde kullanıyordum. Madde kullandığım için de ailem bana baskı uyguluyordu. Karşımdakinin babam olduğunu bile hatırlamıyorum. Evde biraz tartıştık ardından dışarıda da tartışmamız devam etti. Kafam yerinde değildi, çok üzerime geldi. Bir anlık sinirle babama vurdum” dedi.

“Amacım oğlumu tedavi ettirmekti, özür dilerim”

Oğlunu tedavi ettirebilmek için şikayetçi olduğunu kaydeden baba H.K., “Olay günü oğlum madde etkisi altındaydı. Biz de tedavi olmasını istiyorduk. Amacım hastaneye yatırmaktı. Beni de olay günü tanımamıştı. Ben de tedavi ettirmek için polis ekiplerine böyle bir yalan konuştum. Amacım oğlumu tedavi ettirmekti, herkesten özür dilerim” diye konuştu.

Savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Yaşana süreçte ise B.K.’nin tedavi görmeye başladığı öğrenildi.