Eskişehir’de madde bağımlısı bir gencin sokak ortasındaki hareketleri vatandaşı tedirgin etti.

Porsuk Bulvarı üzerinde elindeki poşetten ‘Bali’ çeken madde bağımlısı genç, vatandaşları tedirgin etti. Porsuk Çayı kenarında bulunan demir çitlere yaslanarak elindeki poşeti koklayan şahıs, bir süre aynı yerde durdu. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede elindeki poşeti arka arkaya koklayan ve ayakta durmakta güçlük çeken madde bağımlısı genç, çevresinden geçen vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu.

Bir süre bölgede duran madde bağımlısı şahıs, yaya olarak uzaklaştı.