Adıyaman’da, maddenin etkisinde kalan bir şahıs sokak ortasında bir süre hareketsiz kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi’nde madde kullanan bir şahıs maddenin etkisinde kalarak sokakta adeta heykel gibi kaldı. Zaman zaman farklı hareketler yapan ve çevredeki vatandaşların da korkmasına neden olan şahıs, bir süre sonra olay yerinden sendeleyerek ayrıldı. Vatandaşlar, Adıyaman’da bu tür olayların sıklıkla yaşanmaya başladığını, sokak ve caddelerde güvenli bir şekilde yürüyemeyecek hale geldiklerini vurgulayarak duruma tepki gösterdi.