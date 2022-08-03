İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı annesi ve kız kardeşinin bulunduğu evi kundakladı. Madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı annesi ve kız kardeşinin bulunduğu evi kundakladı. Madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay saat 12.00 sıralarında Zeybek Mahallesi 2397/1 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A. ile birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen B.A. (24), ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından annesi ve kız kardeşini eve kilitleyen B.A., evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

KADES uygulamasından yardım istedi

Oğlunun kendisi ve kızını kilitleyerek evi ateşe vermesinin ardından anne Ç.A., KADES uygulamasından yardım istedi. KADES üzerinden ihbar gelmesinin ardından polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine de olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Şüpheli yakalandı

Şüpheli tarafından eve kilitlenen anne Ç.A. ve kızı T.A., polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinden kaçan B.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.