Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde madde kullanan şahıs ailesine ait evi ateşe verdi.

Olay, Hasan Çelebi Mahallesi Hacı Yusuf Sami Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, madde kullanan şahıs, ailesi evde olmadığı sırada eşyaları ateşe vererek kaçtı. Kısa sürede yangın tüm daireyi kapladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan bazı vatandaşların yangını ve müdahaleyi film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.