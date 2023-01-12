Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, uyuşturucu madde bağımlısı bireylerin tedavi sürecine girdiği "Huzur Köy" projesini Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya tanıttı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, uyuşturucu madde bağımlısı bireylerin tedavi sürecine girdiği "Huzur Köy" projesini Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya tanıttı.

Kırıkkale’de uyuşturucu madde bağımlısı bireylerin tedavi edilerek yeniden hayata tutunması amacıyla valilik tarafından kurulan Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nde yeni mesleki atölyeler faaliyete geçirildi. Çevre illerden de bu merkezde tedavi sürecine giren bireyler, 6 ay boyunca aldıkları mesleki eğitimlerin yanı sıra sosyal ve spor aktiviteleri de yaparak yeniden hayata tutunuyor.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, makamında kendisini ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile yaptığı görüşmenin ardından Huzur Köy’de yapılan faaliyetleri yerinde inceledi. Vali Dağlı’ya, madde bağımlısı bireylerin tedavi edildiği merkezle ilgili sunum yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş tarafından yapılan sunumda; tesiste yer alan meyve bahçesi, çini, motor, sanat, mesleki iş atölyeleri, sosyal aktiviteler ve spor alanlarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, bireylerin rehabilitasyon süreci içerisinde gördükleri Psikososyal tedavilerinin yanı sıra usta öğreticiler tarafından da mesleki eğitimlerin verildiğini belirtti.