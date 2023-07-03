Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Madavans Vadisi ve Harabe Şehir bölgesine foto safari ve doğa yürüyüşü düzenledi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Erdoğan Özel, gerçekleştirdikleri etkinlikle Vangölü Havzası’ndaki tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu zenginliklerin gelecek kuşaklara taşınması için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bugün Ahlat Harabe Şehir’den başlayarak Keş Deresi’ni takip ederek 400 mağaranın olduğu bölgeye ziyaret gerçekleştirdik. Madavans Vadisi’nde irili ufaklı birkaç şelaleye de rast geldik. Vadideki ağaçlar, Keş Deresi ve mağaralar eşliğinde doğa yürüyüşümüzü ve foto safarimizi tamamladık” dedi.