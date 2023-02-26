Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kerem Kamal, madalyasını depremzedelere armağan etti.

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kerem Kamal, madalyasını depremzedelere armağan etti.

Dünya şampiyonu unvanlı güreşçi Kerem Kamal, Mısır’da 23 Şubat’ta başlayan Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde mindere çıktı. 60 kiloda mücadele eden Kamal, turnuvaya çeyrek finalden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu, Çinli Liguo Cao’yu 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Kırgız rakibi Nurmukhammet Abdullaev’i yarı finalde 8-0 yenerek finale çıkan Kerem Kamal, Kazak güreşçi Yemar Fidakhmetov’u da 9-0 yenerek altın madalyayı boynuna taktı. Depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü derin bir şekilde hissederek bu önemli şampiyonada yer aldığını söyleyen Kerem Kamal, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde ülke olarak çok büyük üzüntüler yaşadık. Mısır’a da bunun burukluğu ile geldik. Milli takım olarak iyi dereceler alıyoruz. Ben de tüm rakiplerimi yenerek altın madalya kazandım. Bunun için mutluyum ancak bir yanım da çok buruk. Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım bir daha böyle felaketleri yaşamayız” dedi.