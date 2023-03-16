Geçtiğimiz günlerde yapılan müsabakalardan madalyalarla dönen Didim Gençlikspor Arena Boks kulübü sporcuları, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Aydın’da düzenlenen boks şampiyonasından 5 altın ve 2 gümüş madalya ile dönen Didim Gençlikspor Arena Boks kulübü öğrencileri, Başkan Atabay’ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Takım Antrenörü Milli Boksör Dinçer Çankaya, Boks kulübü sporcuları Kerem Demirtaş, Ahmet Mert, Baran Oral, Ecenur Bulut ve Aylin Şahin yer aldı. Başarılarından dolayı sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Atabay, “Genç sporcularımız şampiyonada altın ve gümüş madalyalar alarak bizleri onurlandırdı. Hocamız başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederim. Önümüzdeki günlerde Bursa’da gerçekleşecek olan Şampiyona’da da başarılar dilerim” dedi.

Didim Gençlikspor Arena Boks kulübü Antrenörü, Milli Boksör Dinçer Çankaya, “Spora ve sporcuya olan katkılarından dolayı Başkanımız Ahmet Deniz Atabay’a teşekkür ederim. Bu yıl, bay, bayan, genç yıldızlar ve minikler olmak üzere 5 Türkiye şampiyonasına katılarak Didim’i ve Aydın’ı temsil edeceğiz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Atabay, genç sporculara içerinde hediyelerin olduğu çantaları takdim etti.