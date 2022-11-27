Çifteler Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Eskişehir Çocuk Tiyatroları oyuncularının yer aldığı “Madagaskar Ormanı” isimli tiyatro gösterisi Çiftelerli çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Çifteler Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Eskişehir Çocuk Tiyatroları oyuncularının yer aldığı “Madagaskar Ormanı” isimli tiyatro gösterisi Çiftelerli çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Çifteler’de 3-10 yaş arasındaki çocuklara hitap eden tiyatro gösterisi 2 seans olarak sergilenerek sadece çocukların değil ailelerin de keyifle izlediği bir gösteri oldu. Etkinlikle ilgili konuşan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Çocuklarımızı ara tatilde önce animasyon sinema gösterisi, şimdi ise tiyatro gösterisiyle buluşturduk. Çocuklarımızın keyifli anlar yaşaması, gösterilere yoğun ilgi göstermeleri bizleri fazlasıyla mutlu etti. Çifteler Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitici, öğretici ve mutlu olabilecekleri anları yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.