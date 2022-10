Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü, trafik yoğunluğunu azaltmak ve araç kullanıcılarını toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için başlattığı “Park et devam et” uygulamasının ikincisini Macunköy Metro İstasyonu’nda hayata geçirdi.

Kent genelinde toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik etmek için alternatif ulaşım projelerini hayata geçiren EGO Genel Müdürlüğünün 2021 yılında Milli Kütüphane İstasyonu’nda başlattığı “Park et devam et” uygulamasının ikincisi Macunköy Metro İstasyonu’nda devreye alındı. Macunköy’deki otoparkın açılışına katılan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, göreve başladıkları günden itibaren çevreci, sağlıklı, ekonomik, konforlu ve sürdürülebilir bir toplu ulaşım hizmeti sunmayı önemsediklerini belirterek, “Vatandaşlarımız, özel aracını kullanarak evinden konforlu bir şekilde metroya erişim sağlayıp akşama kadar da hiçbir ücret ödemeden, araçlarına hiçbir hasar gelmeden, güvenli bir şekilde aracının otoparkta kalacağından emin olursa toplu taşımayı kullanacaktır. Yani bu ‘Park et devam et’ projesi de asıl amacımıza uygun toplu taşımayı özendiren, çevreci bir projedir. Park et devam et, raylı sistem istasyonlarında veya yakınlarında bulunan otoparkları düzenleyerek, toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımızı ücretsiz olarak yararlandırdığımız bir uygulamadır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki ‘Park et devam et’ projesi, kent merkezine gelen araç trafiğini azaltan, araç kullananları toplu taşımaya teşvik eden bir projedir. İlk uygulamayı Milli Kütüphane İstasyonu’nda gerçekleştirdik. 430 araçlık kapalı otoparkımızı 12 Şubat 2021 tarihinde vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İkincisi de bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Macunköy İstasyonu otoparkıdır. Otopark, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kapasitesi 450 araçtan bin 100 araca çıkartılarak yapımı tamamlanmış ve Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Teslim alınan otopark, Genel Müdürlüğümüzce de ‘Park et devam et’ otoparkına dönüştürülerek nihayetinde bugün itibarıyla açılışa hazır hale getirilmiştir” dedi.

Metro kullananlar otoparktan ücretsiz yararlanacak

Şehir merkezine araç girişini azaltan ve trafiğin oluşmasını kaynaktan önleyen uygulamada vatandaşlar, araçlarını metro istasyonlarına yürüme mesafesinde olan otoparklara park edip çift yönlü gidiş-geliş toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih ettikleri durumda gün içinde otopark ücreti ödemeyecek. Araçlarını otoparka bırakıp toplu taşımayı kullanmayan vatandaşlara ise ücretli tarife sistemi uygulanacak. Otoparka giriş gününden sonraki günlerde kalan araçlar ise kaldıkları gün ve saat süresi kadar ücret ödeyecek.