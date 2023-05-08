Eskişehir’de yaşayan Sercan Ünal, Tarihi Odunpazarı bölgesinde Osmanlı’dan beri süre gelen macun geleneğini devam ettiriyor.

Tarihi Odunpazarı Evleri’nde Kurşunlu Camisi ve Külliyesi önünde, temeli Osmanlı dönemine dayalı macun satma geleneği yaz aylarının yaklaşmasıyla başladı. Rengârenk macunlar şehir dışından tarihi bölgeye gezmeye gelen yerli turistlerin ilgisini çekerken, geleneği Eskişehir’de devam ettiren 20 yaşındaki Sercan Ünal, tarihi Kurşunlu Camisinin önüne kurduğu tezgâhta 4 çeşit macun sarıp satıyor. Geleneksel Osmanlı kıyafetleriyle tezgâh başında satış yapan Ünal, macunun özellikle çocukların ilgisini çektiğini belirtti.

11 yaşından beri macun sattığını söyleyen Sercan Ünal, “Eskiden dedem satıyordu, buna ilgim öyle başladı. Ben çocukken dedeme yardım ediyordum. Dedem rahmetli olunca bu işe başladım. Dede mesleğini devam ettirmek istedim. Benim için gelenek haline geldi. 4 çeşitten oluşan macun sarıyorum. Çilekli, elmalı, limonlu ve vanilyalı var. Genellikle tabi ki çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklar sarıp satıyorum. Hafta sonları şehir dışından Eskişehir’e gelen vatandaşlar ve çocuklar macunu satın alıyor. Günlük ortalama 300-400 macun satıyorum. Günden güne satışlar değişiyor” şeklinde konuştu.