Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda dünya liderlerini çevre ve savaş gibi konularda "bölünmekten" kaçınmaya çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda dünya liderlerini çevre ve savaş gibi konularda "bölünmekten" kaçınmaya çağırdı.

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) dünya liderleri konuşmalarını sürdürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, COP27’deki konuşmasında dünyanın iklim değişikliği konusuna odaklanmaktan vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı. Dünya liderlerine seslenen Macron, dünyanın Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle iklim taahhütlerinden ödün vermemesi gerektiğini söyledi. Macron, "Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı, savaşı sadece Avrupa topraklarına taşımakla kalmadı, aynı zamanda dünyaya belirsizlik ve gerginlik getirdi. Özellikle Afrika kıtası ve Akdeniz çevresine zorluk üstüne zorluk getirdi" dedi.

Ukrayna krizinin birçok ülkenin odaklanması gereken önceliklerden olduğunu belirten Macron, "Ancak aynı zamanda iklim krizinin sonuçlarından birçok devletin etkilendiğini görüyoruz. İklim acil durumunun gerçekten burada ve iyi çalışıyor olduğunu göstermeliyiz" dedi.

"Zengin ülkeler emisyon azaltma planlarına bağlı kalmalı"

Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri ve zengin ülkelerin karbon emisyonlarını azaltmak için ulusal stratejilerine uymaları gerektiğini söyleyen Macron, 2030 yılına kadar emisyonları yüzde 55 oranında azaltma planlarının “enerji ayıklığına, fosil yakıtlardan ve nükleer enerjiden geçişe yardımcı olacak yenilenebilir enerjilerin ve çözümlerin hızlandırılmış gelişimine" dayanması gerektiğini aktardı. Dünyanın iklim taahhütlerinin zengin ülkeler için feda edilmemesi gerektiğini aktaran Macron, "Emisyonları azaltma cephesinde çalışmaya devam etmeliyiz ve ekonomilerimizi kömürden uzaklaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Macron, gelişmekte olan ülkelerin bunu yapmasına yardım etmenin de gelişmiş ülkeler için bir öncelik olması gerektiğini belirtti. Ayrıca iklim değişikliğine karşı bu mücadelenin biyolojik çeşitlilik mücadelesiyle bağlantılı olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyleyen Macron, hedeflere ulaşmak için en iyi müttefikin doğa olduğunu belirterek, Fransa’nın herhangi bir deniz dibi araştırmasını desteklemeyeceğini açıkladı.

"İklim adaletini sağlamalıyız"

Dünya liderlerini çevre ve savaş gibi konularda "bölünmekten" kaçınmaya çağıran Macron, "Finansal dayanışma kavramıyla uzlaşmalıyız. İklim değişikliğine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için daha az varlıklı ülkelere yılda 100 milyar dolar kanalize etmeye yardım edilmesi gerekiyor” dedi.