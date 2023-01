Trabzon’un Maçka ilçe Belediye Başkanı Koray Koçhan, bazı gazetelerde yer alan “Makarnanın yerini powerbank aldı” haberin ile ilgili, "Bizler ilçemizde doğum günü olan gençlerimizi pasta ve hediye ile ziyaret ediyoruz. Gençlerimizin dün olduğu gibi her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" dedi.

Başkan Koçhan yaptığı açıklamada, vatandaşların makarna ve kömür gibi şeylere yüzünden oy verdiğini düşünen zihniyetin yine hüsrana uğrayacağını ifade etti. Başkan Koçhan yaptığı açıklamada, “Öncelikle şunu özellikle belirtmek isterim ki; Aziz Türk milletinin makarna ve kömür ile oy verdiğini sananlara yine hüsrana uğrayacaktır. Bildiğiniz üzere muhalif bir gazete geçtiğimiz günlerde çıkan haber doğru bir yaklaşım değildir. Bizler ilçemizde doğum günü olan gençlerimizi pasta ve hediye ile ziyaret ediyoruz. Gençlerimizin dün olduğu gibi her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her bir gencimizin Türkiye Yüzyılına doğru sağlam adımlarla yürürken söz sahibi olacaklarını bilmeleri bizim için çok büyük mutluluktur. Gençlerimiz her zaman en iyisi hak ediyor. Bu yüzden ‘Makarnanın yerini powerbank aldı’ gibi algı oluşturmak son derece sakıncalıdır. Bu zihniyet dün olduğu gibi yarında hüsrana uğrayacaktır” ifadelerini kullandı.