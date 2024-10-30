Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kafkasspor ile kupa maçında oynayan Hatayspor futbolcusu Selimcan Temel, maçın ardından nikah masasına oturdu.

İnegöl doğumlu olan Süper lig takımı Hatayspor oyuncusu Selimcan Temel, sevgilisi Azerbaycan uyruklu Aitach Veliyeva ile evlilik kararı aldı. Bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur elemede maçında görev alan Selimcan Temel, İnegöl Kafkasspor’a bir gol attı. Temel, maçın ardından duş alıp İnegöl Belediyesi nikah dairesine koştu.

Nikah Memuru Yunus Şentürk’ün kıydığı resmi nikahta Selimcan Temel, Azerbaycan uyruklu Aitach Veliyeva ile dünyaevine girdi.