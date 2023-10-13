Şehitkamil Belediyesi, liseli öğrencileri enerjisi yüksek bir Gençlik Buluşması’nda ağırladı. Gençler, macera parkurlarında coşku dolu anlar yaşarken, doğanın güzelliklerini keşfedip geleceğe dair hayallerini paylaştılar.

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi, Aktoprak Anadolu Lisesi, Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencileri ağırladı. Öğrenciler, macera parkurlarında eğlenceli ve adrenalin dolu anlar yaşarken bir arada çalışma ve dayanışmanın önemini de deneyimlediler. Gençlerin gelecekteki liderlik potansiyellerini geliştirilmesinin değerlendirdiği Gençlik Buluşması’nda, alanında uzman eğitmenler; gençlere, kariyer planlamalarıyla ilgili tavsiyelerde bulundular.

Öğrencilerimiz, hayallerini dile getirdiler

Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Songül Bilgi, kamp faaliyetleri sonrasında yaptığı değerlendirmede; gençlerin, etkinliği geleceğe dair hayallerini paylaşmak için mükemmel şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Bilgi, “Genç öğrencilerimiz, Şehitkamil Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gençlik buluşması ve kamp ekinliğini geleceğe dair hayallerini paylaşmak ve yeni dostluklar kurmak için mükemmel bir şekilde değerlendirdiler. Ben, gençlerimizin enerjileri ve çabalarıyla ülkemizi daha ileriye taşıyacaklarına gönülden inanıyorum. Bu unutulmaz etkinliği düzenleyen Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, kendilerine uzatılan mikrofonlarda düşüncelerini, hayallerini, isteklerini dile getirdiler. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, daha önceki dönemlerde düzenlenen gençlik sohbetlerinde öğrencilerimizin fikirlerini dinlemiş ve projelerinde yer vermişti. Bu buluşmanın ardından da harika haberler alacağımıza eminim. Organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.