Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Macera Park’ta düzenlenen Baba-Çocuk kamp etkinliği sona erdi. Son olarak 150 kişinin katılımıyla gerçekleşen programda; çocuklar kamp ateşi, açık hava sineması, geleneksel okçuluk, doğa yürüyüşü, hacivat-karagöz oyunları başta olmak üzere birçok spor faaliyeti gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Macera Park’ta düzenlenen Baba-Çocuk kamp etkinliği sona erdi. Son olarak 150 kişinin katılımıyla gerçekleşen programda; çocuklar kamp ateşi, açık hava sineması, geleneksel okçuluk, doğa yürüyüşü, hacivat-karagöz oyunları başta olmak üzere birçok spor faaliyeti gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ailelere yönelik etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede vatandaşların doğa ile bir arada vakit geçirmelerine olanak sağlayan Büyükşehir, Baba-Çocuk Sonbahar Kamp etkinliği ile son misafirlerini ağırladı. Macera Park’ta 150 kişinin katılımıyla gerçekleşen kampta, çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklarıyla birlikte hayatın tüm stresinden uzakta buluşma ve dinlenme fırsatı bulan babalar, katılımcılara unutamayacakları bir deneyim sunan kampta birbirinden farklı etkinlikler yaptı. Hafta sonu programlarını babaları ile bir arada geçiren çocuklar; kamp ateşi, açık hava sineması, geleneksel okçuluk, doğa yürüyüşü, hacivat-karagöz oyunları başta olmak üzere birçok spor faaliyetlerinin gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Çalışma hayatından bir nebze de olsa uzaklaşan babalar, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir hafta sonu geçirdi. Sonbahar döneminde düzenlediğimiz bu önemli kamplara katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.