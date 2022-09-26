Osmangazi Belediyesi’nin 2022-2023 yılı Gençlik ve Spor Kış Sezonu, macera, adrenalin ve eğlencenin yeni adresi ‘Macera Bursa’da düzenlenen ‘Çocuk ve Gençlik Şöleni’ ile açıldı. Sezon açılışına aileleri ile birlikte katılan çocuklar, gün boyu düzenlenen farklı aktivite ve gösterilerle hem eğlendi, hem de farklı etkinlikler öğrendi.

Osmangazi Belediyesi’nin 2022-2023 yılı Gençlik ve Spor Kış Sezonu, macera, adrenalin ve eğlencenin yeni adresi ‘Macera Bursa’da düzenlenen ‘Çocuk ve Gençlik Şöleni’ ile açıldı. Sezon açılışına aileleri ile birlikte katılan çocuklar, gün boyu düzenlenen farklı aktivite ve gösterilerle hem eğlendi, hem de farklı etkinlikler öğrendi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenliğe, bu yıl düzenlenecek kurs ve etkinliklere kayıt yaptıran çocuklar ve aileleri katıldı. Gençlik ve Spor 2022-2023 Kış Sezonu açılış programında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Osmangazi Belediyesi olarak yıllardır spor ve eğitime çok ciddi kaynak ayırdıklarını söyledi. Çocukların gelişimine katkı sağlamak için açılan Bilgi Evleri’nden her yıl binlerce çocuk ve gencin faydalandığını ifade eden Seferler, “Aynı zamanda Başkanımız Mustafa Dündar’ın vizyon projelerinden olan Bilgi Evleri, her yıl binlerce çocuğumuzun gelişimine ve eğitimine katkı sağlıyor. Bilgi Evlerimize şu ana kadar 850 çocuğumuz kayıt yaptırdı. Demirtaş Kültür Merkezi, Emek Bilgi Evi ve Hüdavendigar Bilgi Evleri’nde yeni dönemde akıl ve zeka gelişimine katkı sağlayacak satranç, resim, gitar, ney ve drama gibi kurslarımızla, çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, yine belediye olarak açmış olduğumuz 7 kütüphanemizde bulunan 30 bini aşkın eseri, gençlerimizin hizmetine sunduk” dedi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-20223 Gençlik ve Spor Kış Sezonu Açılış şöleninin açılışı, Hacivat ve Karagöz gösterisi ile başladı. Macera Bursa’nın bahçesinde kurulan resim, yüz boyaması, saç tasarımı, robotik kodlama, sokak oyunları stantlarını ziyaret eden çocuklar hem yeni etkinlikler öğrendi, hem de eğlendi. Eğlencenin yanı sıra, Osmangazi Belediyesi Doğa Sporları Akademisi (OSDAK), açmış olduğu stantta kış dönemi faaliyet programında yer alan kış dağcılığı, tırmanış ve kamp çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Macera Bursa’da gün boyu devam eden etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıkarken, çocuklar ve aileleri yoğun eğitim maratonu öncesinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.