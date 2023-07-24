Osmangazi Belediyesi’nin 50 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Macera Bursa, adrenalin ve eğlencenin yanında 245 bin adet çiçekten oluşan bahar bahçesi ile de ziyaretçilerini büyülüyor.

Modern ve planlı gelişim bölgelerinden Hamitler Mahallesi’nde 50 dönüm alan üzerine kurulan Macera Bursa, kısa sürede Bursa’nın yeni buluşma noktası oldu. Park içerisinde kır kahvesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun ve egzersiz alanları, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları, adrenalin park, bahar bahçesi ve masal parkı gibi bölümleri ile her yaştan vatandaşa hitap eden Macera Bursa, doğa ile iç içe bir eğlence imkânı sunuyor.

4 farklı bölümden oluşan adrenalin park, macera ve heyecan tutkunlarının vazgeçilmezi olurken, Bursa’nın simgelerinin bulunduğu bahar bahçesi ise rengarenk atmosferiyle görenleri mest ediyor. Macera Bursa içerisinde 6 dönümlük alanı kapsayan bahar bahçesinde; 53 çeşit ve değişik renklerde 245 bin adet bitki ve mevsimlik çiçek ile 19 noktada farklı konu temalı 40 adet heykel ve obje adeta görsel şölen sunuyor.

Vapur dumanı, begonya, İzmir güzeli, kadife, sardunya, petunya, ipek çiçeği, gazania, kalibroşe, zinnia, yıldız, cam güzeli, kolyoz, horoz ibiği, ateş çiçeği, lisiantus, hüsnü Yusuf, aslanağzı, şebboy, yer minesi, ekinezya, bodrum papatyası, zambak, glayör, frezya, iris, kaplan çiçeği, gala, tespih çiçeği, gün güzeli, fener çiçeği, süs şapkası, gayret çiçeği, avize çiçeği, şakayık ve ateş lalesi gibi mevsimlik çiçek ve bitkiler, görüntüsü ve kokusuyla büyülüyor.

Macera Bursa’nın şehirlerin nefes alabileceği yeşil alan anlayışına farklı bir bakış açısı getirdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, adrenalin ve macera tutkunların yeni adresinde yeşil ve eğlencenin bir arada olduğunu söyledi. Macera Bursa’nın Yeşil Bursa’ya çok yakıştığını ifade eden Başkan Dündar, “Macera Bursa, hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri güzel bir buluşma noktası oldu. Adrenalin tutkunlarının yanı sıra bahar bahçesi, masal parkı ve diğer aktiviteler ile birlikte her yaştan vatandaşımıza hitap eden Macera Bursa’daki renk cümbüşüne herkesi bekliyoruz” dedi.