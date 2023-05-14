Samsun’da sanat faaliyetlerinin 25. yılında Düşevi Oyuncuları, William Shakespeare’nin ünlü trajedisi Macbeth’i, bir komediye dönüştürerek seyircilerinin karşısına çıktı.

Oyun, dışişleri bakanlığında temizlik görevlisi Rüya ve Muhsin’in akşam, dönemin başbakanının verdiği talimat ile, gece yarısı apar topar geldikleri görevli oldukları 3 numaralı hangarda gelişiyor. Oyun içinde oyun başlıyor ve William Shakespeare’nin oyun kahramanları Macbeth ve Lady Macbet ile devam ediyor. Birlikte tiyatro yapan Samsun’un sevilen sanatçı çifti Ferda ve Cem Kaynar bu oyunda komik karakterler olarak seyircinin karşısına çıktı.

Pandemi, deprem felaketi ve olan her türlü olumsuzluğa rağmen bu sezon Bimarhane, Sardunya Kokan Kadınlar, Dil Yurdu ve Bir Tahtımız Eksik Macbeht gibi oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya devam ettiklerini söyleyen Cem Kaynar, "Palyaço Joy ve Savaş Düşlerimi Çaldı çocuk oyunlarıyla da Düşevi Oyuncuları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Tiyatro Okulu’na dönüşerek eğitimlerini sürdürüyor" dedi.

"Bir Tahtımız Eksik" oyunu 17, 18, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de Düşevi Sahne’de oynanacak.