Türkiye ve Macaristan arasındaki köklü diplomatik ve kültürel ilişkilerin başlamasının 100’üncü yılına denk gelen bir dönemde, Macaristan’ın Muğla ve Denizli illerini kapsayan Fahri Konsolosluk ofisi resmi olarak açıldı. Fahri konsolosluk, iki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunacak.

Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. Tören, diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılını kutlamak için atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hamdi Akın, fahri konsolos olarak atanmasının ardından yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye ve Macaristan arasındaki 100 yıllık dostane ilişkilerin, bu konsolosluk aracılığıyla daha da derinleşeceğini vurguladı. Akın, Muğla ve Denizli illerinin kültürel ve ekonomik zenginliklerine dikkat çekerek, bu bölgelerin Macaristan ile ilişkilerin güçlenmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Akın, “Bu önemli yılda, böylesine bir göreve layık görülmek benim için büyük bir onur. Macaristan ile Türkiye arasındaki ticari ve kültürel işbirliklerinin artırılmasında önemli bir köprü olacağız” dedi.

Akın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’e teşekkür ederek, bu görevin kendisine duyulan güvenin bir simgesi olduğunu dile getirdi. Akın, “Bu görev, iki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirme sorumluluğu veriyor. Büyük bir istekle çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Macaristan arasındaki yüz yılı aşkın süredir devam eden dostane ilişkilerin fahri konsoloslukla daha da güçleneceğine dikkat çekti. Matis, Muğla ve Denizli’nin kültürel ve ekonomik açıdan zengin yapılarının bu işbirliğinde merkezi bir rol oynayacağını belirtti.