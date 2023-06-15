İnşaat sahasını gezen heyet, Akkuyu NGS projesi hakkında detaylı bilgi almalarının ardından Silifke’nin yerel yöneticileriyle de bir araya geldi.

Akkuyu NGS İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets’in eşlik ettiği Macar heyeti, projenin ana ulaşım merkezi olan Doğu Kargo Terminali’ni, 2’nci Ünite’nin pompa istasyonu inşaat sahasını ve bağlantı parçaları üretim atölyesini ziyaret etti. Tur, Akkuyu NGS inşaat sahasının kuşbakışı izlenebildiği seyir tepesinde sona erdi.

Yapım aşamasındaki Akkuyu NGS'nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuklara Akkuyu NGS projesinin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Butskikh şunları söyledi: “Akkuyu NGS projesine olan ilgi genel olarak çok yüksek. İlk parti nükleer yakıtın teslim edilmesinden ve sahanın yeni bir statü kazanmasından sonra bu ilgi daha da arttı. Mersin, Türkiye Cumhuriyeti'nin nükleer endüstri merkezi haline geliyor. Yurtdışından yetkililer, iş adamları, mühendisler ve nükleer endüstri uzmanlarından oluşan heyetler sahayı sık sık ziyaret ediyor. Türkiye, proje ilerledikçe artan deneyimini paylaşabilir hale geldi. Bu deneyim, lisanslama havuzunun oluşturulması, tedarikçilerin projeye dahil olması, nükleer santral sahasına ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacak altyapının kurulması ve çok daha fazlasını kapsıyor.”

Akkuyu sahasını ziyaret ettikten sonra Akkuyu NGS inşaat sahasında incelemelerde bulunan Macar heyeti, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile bir araya geldi.

Silifke’nin yerel yöneticileri Akkuyu NGS ile bağlantılı olarak bölgede ekonominin, ticaretin, tarım ve turizmin büyük ölçekte geliştiğini ifade ettiler. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, proje sayesinde pek çok kişinin bölgeye geldiğini ve aktif olarak çalıştığını, yerel üreticilerin ürünlerine olan talebin arttığını belirtti. Altunok, Akkuyu NGS projesinin bölgedeki işsizliğin önemli ölçüde azalmasına katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi. Yetkililerin görüşmesinin ardından Paks Belediye Başkanı Peter Szabo, Paks ve Silifke belediyeleri arasında işbirliği başlatılmasına karar verdi.

Ziyaretin sonunda Macar heyet, modern üretim işletmelerinin bulunduğu Silifke Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Kaloča Belediye Başkanı ve Macaristan Kamu Denetimi, Bilgilendirme ve Bölgesel Kalkınma Derneği (TEIT) Başkanı Geza Filvig de ziyarete ilişkin şunları vurguladı: “Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret ettiğimizde, dört güç ünitesinin eş zamanlı olarak inşa edilmesinden ve organizasyondan çok etkilendik. Rus teknolojisi kullanılarak inşa edilen ve Macaristan'ın elektriğinin yarısını üreten Paks, on yılı aşkın süredir güvenli şekilde faaliyet gösteriyor. Güvenilir ve emniyetli 3+ nesil reaktörleriyle Akkuyu NGS de ülkeye onlarca yıl ihtiyaç duyduğu elektriği ve bölgenin istikrarlı kalkınmasına büyük katkı sağlayacak.”