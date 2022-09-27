Macaristan Yüksek Mahkemesi, eski Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Bela Kovacs’ı, Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu olduğuna karar vererek, 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Macaristan Yüksek Mahkemesi, eski Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Bela Kovacs’ı, Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu olduğuna karar vererek, 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Macaristan Yüksek Mahkemesi, eski Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Bela Kovacs’ı, Rusya adına Avrupa Birliği (AB) kurumlarına karşı casusluk, bütçe sahtekarlığı ve kişisel belgelerde sahtecilik yapmaktan suçlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, Kovacs’ı 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, 10 yıl kamu işlerinden men etti. Mahkeme, gizli veriler içerdiği için gerekçeli kararı kamuoyuna kapalı olarak açıkladı. Kovacs, cezasının 3’te 2’sini tamamladıktan sonra şartlı tahliye edilebilecek.

Macaristan basınında yer alan haberlerde ise, Kovacs’ın Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşadığı ve Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde ders verdiği ifade edilerek, Macaristan’a geri dönmeyi planlamadığı belirtildi.

Kovacs’ın dokunulmazlığı 2015’te kaldırılmıştı

Macaristan’ın iç güvenlik istihbarat teşkilatı Anayasa Koruma Dairesi, Rus diplomatlarla düzenli olarak görüştüğü ve Moskova’ya aylık ziyaretler gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Nisan 2014’te eski Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Bela Kovacs hakkında rapor hazırlamıştı. AP, Ekim 2015’te Kovacs’ın dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Casusluk suçlamasından daha beraat etmişti

Kovacs hakkında ilk olarak 2012 ve 2014 yılları arasında Rusya adına AB kurumlarına karşı casusluk yaptığı şüphesiyle suçlamalar yöneltilmişti. Macaristan Başsavcısı Peter Polt, AB’nin dolandırıcılıkla mücadele dairesi OLAF’tan 2012 ve 2013 yılları arasında Kovacs’ın Brüksel’e hiç gelmeyen veya herhangi bir iş yapmamış 4 stajyer tuttuğu yönündeki bilgileri gerekçe göstererek soruşturma talep etmişti. Polt, Kovacs’ı bütçe sahtekarlığı ve kamu güvenine ihanetle suçlamış, Eylül 2020’de casusluktan beraat eden Kovacs, dolandırıcılık suçlamasıyla 3 yıl ertelemeli olarak 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Haziran 2021’de Kovacs’ın cezası 5 yıl ertelemeli olarak 2 yıla çıkarılmıştı.