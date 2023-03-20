Macaristan Özgürlük Savaşı’nın 175. yıldönümü nedeniyle Kütahya’da bulunan Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Atilla Pinter, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Macaristan Özgürlük Savaşı’nın 175. yıldönümünde, bir dönem Kütahya’da kalan ve Macaristan’ın özgürlüğüne giden yolda önemli rol üstlenen Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth müzesindeki anma törenleri için Kütahya’ya gelen Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Atilla Pinter ve beraberindeki heyet, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Işık, nazik ziyaret için Başkonsolos Pinter, beraberindeki heyet ve fahri konsolos İsmet Güral’a teşekkür etti. Başkan Işık, Macaristan ve Macar halkının, Kütahya’da tarihten gelen bir miras ile farklı bir yerde olduğunu ifade ederek, iki ülke ve şehirler arasındaki iş birlikteliğinin önemine değindi.

Başkonsolos Dr. Pinter ise sıcak karşılama ve ev sahipliği için Başkan Işık’a teşekkürlerini sundu.