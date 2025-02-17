Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Fransa’da "Rusya-Ukrayna Savaşı" gündemiyle acil toplanan Avrupalı liderleri Ukrayna’da bir barış anlaşmasını engellemek için toplanmakla suçlayarak, "Savaş yanlısı, Trump karşıtı, hayal kırıklığına uğramış Avrupalı liderler sürekli olarak yangına körükle gidiyorlar" dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bugün "Rusya-Ukrayna Savaşı" gündemiyle acil toplanan Avrupalı liderlere ilişkin açıklamalarda bulunan Szijjarto, Avrupalı liderleri Ukrayna’da bir barış anlaşmasını engellemek için toplanmakla suçladı. Szijjarto, "Savaş yanlısı, Trump karşıtı, hayal kırıklığına uğramış Avrupalı liderler, sürekli olarak yangına körükle gidiyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmeye hazırlandığı görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Szijjarto, "En üst düzey Rus-Amerikan diyaloğunun yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Donald Trump ve Vladimir Putin’in uzun uzun konuştuklarını öğrenmek bizi memnun etti ve rahatlattı" diye konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2022’de Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya ile yakın ilişkilerini sürdüren tek Avrupa Birliği (AB) hükümet başkanıdır.