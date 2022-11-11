Macaristan Başbakanı Victor Orban, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orban, enerji arzındaki rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan’ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, enerji arzındaki rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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