Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri, Erasmus projesi kapsamında Macaristan’dan gelen doğa koruma grubu öğrencileri ve DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği gönüllülerinden oluşan 30 kişilik grup Manavgat Sorgun Boğaz sahilini temizledi.

Sahillerin sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması için faaliyet yürüten DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen sahil temizleme etkinliği kapsamında 42 torba çöpün yanı sıra sahillerde olmaması gereken küvet, araba tekerlekleri, halı gibi anlam verilemeyen atıklar da çıkarıldı. Toplanan atıklar; Manavgat Belediyesine ait iş makineleri tarafından traktörlere yüklenerek Manavgat Belediyesi çöp toplama alanına taşındı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan DEKAFOK başkanı Seher Akyol "Sahillerimizin temizliği sadece doğal hayatın devamlılığı için değil bizim için de çok önemli. Yıllar önce bu sahillerde yaşam mücadelesi veren deniz kaplumbağalarının çöplerden etkilenerek yumurtlamakta güçlük çektiğini gördüğümüzde başladığımız sahillerin temizlenmesi çalışmalarına, birçok insanın katılması ve destek vermesini görmek bizi mutlu ediyor. Temizlik etkinliklerine daha çok insan katıldıkça görüyoruz ki kıyılardaki ve denizlerdeki kirlilik sorunu sadece deniz kaplumbağalarının, balıkçıl kuşların ve diğer hayvanların değil toplumumuzun da bir sorunu haline gelmiş durumda. İnsanlarımız kirlilikten hoşnut değil. Ancak ne yazık ki bir grubun temiz kalması için çabaladığı kadar başka bir grup kirlenmesi için uğraşıyor. Manavgat’ın sosyalleşmek için en büyük platformu olan sahillerimizin temiz kalması hepimizin sorumluluğunda. Geri döndüğümüzde temiz bir alanda oturmak için yanımızda getirdiğimiz çöpleri aynı şekilde yanımızda götürmeliyiz. Bu yüzden her zaman dediğimiz bir şey var, toplamaktan önce atmamamın teşvik edilmesi bu kirliliğin önüne geçmek için en büyük adım olacaktır" dedi.

Kıyıların hem insanlar hem de diğer canlılar için temiz kalabilmesi adına bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Akyol, bireysel olarak çöpleri atmamanın ve toplamanın yanında, herkesi doğanın korunması ve farkındalık oluşturulabilmesi için bu tür etkinliklere de katılmaya davet etti.