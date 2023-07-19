Macaristan’dan alınan ‘A kalite’ gebe damızlık düveler, Beylikova Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HOYKOOP) Damızlık Düve Çiftliği’ne getirildi.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp tarafından tek tek özenle seçilen ‘A kalite’ gebe damızlık düveler Macaristan’dan, Beylikova HOYKOOP Damızlık Düve Çiftliği’ne getirildi. HAYKOOP Damızlık Düve Çiftliği’ni ziyaret eden Başkan Alp ve HAYKOOP Eskişehir Merkez Birliği Yönetim Başkanı H. İbrahim Bilir, gebe damızlık düvelerin genel sağlık durumunu inceledi.

Başkan Alp, Eskişehir HAYKOOP Merkez Birliği yönetici ve üye üreticilerine damızlık gebe düvelerin hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni etti.