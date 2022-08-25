27 bin 532 kapasiteli stadyum, dağıtılan bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken, Sivassporlu taraftarlar müsabaka esnasında görev yapan Mehmetçiklere de tezahüratla destek verdiler.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sivasspor-Malmö müsabakasını izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldığı ifade edildi.

Sivasspor’a destek vermek için yapılan organizasyonda, stada gelen yaklaşık 28 bin taraftara ay-yıldızlı bayrak dağıtıldı.

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