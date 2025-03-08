Mersin’in Silifke ilçesinde maç izlemeye gelen bir taraftar, stadyumda geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Silifke Belediye Spor ile Kırşehir Futbol Spor Kulübü takımları bugün Mersin’in Silifke ilçesinde şehir stadyumunda karşılaştı. Maç başlamadan hemen önce Silifkeli taraftarlardan Nuri Dölek, kalp krizi geçirdi. Bu sırada maçta bulunan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile Hastane Başhekimi Ali Güngör, kalp krizi geçiren Dölek’e ilk müdahaleyi yaparak hazır bulunan ambulansla hastaneye gönderdi. Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dölek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.