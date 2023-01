Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Küme takımlarından Çaycumaspor, kendi sahasında Gelikspor’u konuk etti. Karşılaşma öncesi her iki takım futbolcularına ballı manda yoğurdu ikram edilirken, müsabaka Gelikspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Küme takımlarından Çaycumaspor, kendi sahasında Gelikspor’u konuk etti. Karşılaşma öncesi her iki takım futbolcularına ballı manda yoğurdu ikram edilirken, müsabaka Gelikspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Aytunç Topaloğlu sezonu Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in 17. haftasında Çaycumaspor sahaya U16-17-18 takımı ile sahaya çıktı. Karşılaşma öncesinde her iki takımın futbolcuları alkışlar eşliğinde sahaya çıkarak centilmenliik örneği gösterdi. Daha sonra ilçede manda yoğurdu ile meşhur olan Aynur Çakar tarafından getirilen manda yoğurdu maçın orta hakemi Umut Kılıç tarafından kesildikten sonra bal karışımı ilave edildi. Daha sonra saha içinde futbolcular, hakemler ve teknik heyete ikram edildi.

Maçın orta hakemi Umut Kılıç’ın düdüğü ile ev sahibi takımın maça başlamasıyla birlikte sahada 1 dakikalık protestoda bulunuldu. İddiaya göre Çaycumaspor’un A Takımı’nın lisansları elinde bulunduran eski kulüp bakanı Enes Eser, protesto edildi. Karşılaşma 3-0’lık skorla Gelikspor’un galibiyeti ile tamamlandı.

Maç öncesinde yoğurt ikramı sunan Aynur Abla Manda Yoğurdu’nun sahibi Aynur Çakar yaptığı konuşmasında, "Tüm Türk sporcularını sağlıklı beslemek için Çaycuma’nın meşhur manda yoğurdunu getirdik. Türk gençliğini sağlıklı bir şekilde geliştirip, sporda katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Suat Kerçin: "Elimizden geldiği kadarıyla Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz"

Çaycumasporun eski oyuncularından ve altyapı hocası Suat Kerçin yaptığı konuşmada, "Gelikspor camiasına centilmence davranışlarından dolayı, görevleri olmadığı halde Çaycumaspor’un, Çaycuma şehrinin başarılı temsil eden sporcuları alkışlayarak sahaya çıkarttıkları için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Aynur Abla manda yoğurdu Aynur abla ve Şenol abimize yoğurt ikramında bulundukları için teşekkür ediyoruz. Maç güzel bir atmosferde başladı. Gayet centilmence, zaten sahalarda görmek istediğimiz bunlar. Camialar birbirleriyle çekişir, iyi takım kurarlar, şampiyonluk için mücadele ederler, ama bunlar her zaman sahanın içerisinde kalır. Dışarıya çıktığımız zaman bu birlikteliği her beraber sağlamamız lazım. Bu şekilde Çaycumaspor ve Gelikspor adına bu maçında dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da çok mutlu olduk. Gayet güzel geçti. Maçın başında iki takımın sporcuları Türk futbolunda görmek istemediğimiz ve içinde bulunduğumuz kaos durumu dolayısıyla Enes Eser için bir dakikalık protesto içinde bulundular. Onları da kutluyorum. 1 dakika topa temas etmediler. Oyun oynanmadı. Bütün protestoyu yapıyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Sahaya çıkmak adına her şeyi yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz zorluklar belli. Biz elimizden geldiği kadarıyla Türk sporuna, Çaycuma’ya, futbola hizmet etmeye çalışıyoruz. Engellemek isteyenler olabiliyor. Engelleyemedikleri sürece buranın içerisindeyiz. Camiadayız, buradayız. Zaten Çarşamba günü mahkememiz var. Oradan çıkacak sonuca göre Çaycuma şehrinin hak ettiği takımı geç kalmasına rağmen bir şekilde kurup tekrar sahalara dönüp mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.