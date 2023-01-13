Juan Mata, Hatayspor karşısında fileleri 2 kez havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda mücadele ettiği Hatayspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların İspanyol futbolcusu Juan Mata, taraftarların 3’lü isteği kırmadı. Kale arkasındaki tribünlere giden 34 yaşındaki futbolcu, taraftarlara 3’lü çektirdi. Daha sonra futbolcular galibiyet sevincini hep beraber yaşadı.

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